هدف مانشستر يونايتد الثاني في تشيلسي - كاسيميرو
السبت، 20 سبتمبر 2025 - 20:13
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 20, 2025
🇧🇷 Casemiro heads in from close range to double @ManUtd's lead!
Long way back for 10 man Chelsea now...#beINPL #MUNCHE #MUFC pic.twitter.com/LVBGr2Gk5X
