هدف مانشستر يونايتد الأول في تشيلسي - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)
السبت، 20 سبتمبر 2025 - 20:12
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 20, 2025
After a lengthy VAR review, Bruno Fernandes' goal stands! @ManUtd lead at Old Trafford 👹#beINPL #MUNCHE #MUFC pic.twitter.com/NDCFoSLm83
هدف مانشستر يونايتد الأول في تشيلسي - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف تشيلسي في مانشستر يونايتد - تشالوباه هدف مانشستر يونايتد الثاني في تشيلسي - كاسيميرو هدف ليفربول الثاني ضد إيفرتون - إيكيتيكي (الدوري الإنجليزي) صناعة صلاح.. هدف ليفربول الأول ضد إيفرتون - جرافنبيرخ (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على بيرنلي 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على يونايتد 3-0 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني في يونايتد - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في يونايتد - فيل فودين (الدوري الإنجليزي)