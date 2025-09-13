هدف أرسنال الثاني ضد نوتنجهام - فيكتور جيوكيريس (الدوري الإنجليزي)
السبت، 13 سبتمبر 2025 - 16:27
🔥⚽️ فيكتور غيوكيرس يسجل الهدف الثاني للغانرز بعد تمريرة من إيزي#الدوري_الإنجليزي | #ارسنال_نوتينغهام pic.twitter.com/55KaoyEa9y— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 13, 2025
