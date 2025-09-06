ملخص فوز المغرب على النيجر 5-0 (تصفيات كأس العالم)
السبت، 06 سبتمبر 2025 - 10:35
ملخص فوز المغرب على النيجر 5-0 (تصفيات كأس العالم)
نرشح لكم
ملخص فوز الجزائر على بوتسوانا 3-1 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز تونس على ليبيريا 3-0 (تصفيات كأس العالم) هدف المغرب أمام السنغال - صابر بوغرين (أمم إفريقيا للمحليين) هدف السنغال أمام المغرب - جوزيف لايوسي (أمم إفريقيا للمحليين) ملخص تعادل صنداونز مع فلومينينسي 0-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز تشيلسي على الترجي 3-0 (كأس العالم للأندية) هدف صنداونز الأول ضد دورتموند - لوكاس ريبيرو (كأس العالم للأندية) ملخص فوز مانشستر سيتي على الوداد 2-0 (كأس العالم للأندية)