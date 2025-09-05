ملخص فوز الجزائر على بوتسوانا 3-1 (تصفيات كأس العالم)

المنتخب الجزائري يقترب من التأهل لمونديال كأس العالم 2026 بعد الفوز على بوتسوانا بثلاثية



شاهد أهداف المباراة ⬇️📺#تصفيات_أفريقيا_لكأس_العالم 2026#الجزائر_بوتسوانا | #SSC pic.twitter.com/uPZ9enSevO