ملخص فوز تونس على ليبيريا 3-0 (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 00:24
المنتخب التونسي يتغلب على منتخب ليبيريا بثلاثية نظيفة ✅— SSC (@ssc_sports) September 4, 2025
شاهد أهداف اللقاء ⚽️⤵️#تصفيات_أفريقيا_لكأس_العالم 2026#تونس_ليبيريا | #SSC pic.twitter.com/GUc91JC4F9
