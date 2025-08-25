هدف ليفربول الأول ضد نيوكاسل - ريان جرافنبرخ (الدوري الإنجليزي)
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 22:56
هدف ليفربول الأول ضد نيوكاسل - ريان جرافنبرخ (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف ليفربول الثالث ضد نيوكاسل - ريو نجوموها (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني ضد نيوكاسل - هوجو إيكيتيكي (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز توتنام على مانشستر سيتي 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع فولام 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على وست هام 5-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على ليدز يونايتد 5-0 (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الثاني في ليدز - بوكايو ساكا (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول في ليدز - تيمبر (الدوري الإنجليزي)