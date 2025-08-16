هدف مانشستر سيتي الرابع في ولفرهامبتون - ريان شرقي (الدوري الإنجليزي)
السبت، 16 أغسطس 2025 - 21:57
GOAL!@rayan_cherki adds a fourth 🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 16, 2025
Dominant display from Pep Guardiola's side at Molineux!#beINPL #WOLMCI #MCFC pic.twitter.com/FdX3xIkGhB
