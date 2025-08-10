هدف ليفربول الأول في كريستال بالاس - إيكيتيكي (الدرع الخيرية)
الأحد، 10 أغسطس 2025 - 17:23
⚽️🔥 هوغو إيكيتيكي يفتتح مسيرته مع الريدز بتسجيله الهدف الأول في أول مباراة رسمية له مع الفريق!#FACommunityShield pic.twitter.com/FnPYQuIAvY— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 10, 2025
