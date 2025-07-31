هدف فوز توتنام على أرسنال 1-0 (ودي)

الخميس، 31 يوليه 2025 - 16:33

7/31/2025 4:33:35 PM هدف فوز توتنام على أرسنال 1-0 (ودي)

هدف فوز توتنام على أرسنال 1-0 (ودي)

توتنام الدوري الإنجليزي ودي
نرشح لكم
ملخص فوز تشيلسي على بالميراس 2-1 (كأس العالم للأندية) هدف تشيلسي الأول ضد بالميراس - كول بالمر (كأس العالم للأندية) ملخص فوز مانشستر سيتي على الوداد 2-0 (كأس العالم للأندية) هدف ليفربول الأول في كريستال بالاس - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في بورنموث - عمر مرموش (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني ضد برايتون - دومينيك سوبوسلاي (الدوري الإنجليزي الممتاز) هدف ليفربول الأول ضد برايتون - هارفي إيليوت (الدوري الإنجليزي) هدف فوز تشيلسي على مانشستر يونايتد 1-0 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
الأهلي يواجه منتخب الشباب وديا 5 دقيقة | الدوري المصري
كادينا سير: ضربة لاستعدادات ريال مدريد.. رفض طلب التأجيل مجددا 6 دقيقة | الدوري الإسباني
القيمة والراتب بالبنود.. جالاتاسراي يكشف التفاصيل المالية لصفقة أوسيمين 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرصاصة الأخيرة على حلم برشلونة.. ميسي يقترب من تجديد عقده مع إنتر ميامي 47 دقيقة | أمريكا
ريال مدريد يعلن انتقال جاكوبو رامون إلى كومو ساعة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة ساعة | ميركاتو
بهدفي منسي والجزيري.. الزمالك يفوز على غزل المحلة وديا ساعة | الكرة المصرية
جواو فيليكس: سأقدم أفضل ما لدي لمساعدة جيسوس في النصر ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي
/videos/48911/هدف-فوز-توتنام-على-أرسنال-1-0-ودي