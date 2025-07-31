هدف فوز توتنام على أرسنال 1-0 (ودي)

هدف في منتهى الروعة من منتصف الملعب..



باب سار يتقدم بالهدف الأول لتوتنهام..



⚽️أرسنال 🆚 توتنهام على 📺 #أبوظبي_الرياضية 1⃣ pic.twitter.com/NcWLuG22F3