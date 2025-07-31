هدف فوز توتنام على أرسنال 1-0 (ودي)
الخميس، 31 يوليه 2025 - 16:33
هدف في منتهى الروعة من منتصف الملعب..— ADSportsTV (@ADSportsTV) July 31, 2025
باب سار يتقدم بالهدف الأول لتوتنهام..
⚽️أرسنال 🆚 توتنهام على 📺 #أبوظبي_الرياضية 1⃣ pic.twitter.com/NcWLuG22F3
هدف فوز توتنام على أرسنال 1-0 (ودي)
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