ملخص فوز بوروسيا دورتموند على مونتيري 2-1 (كأس العالم للأندية)
الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 06:14
ملخص فوز بوروسيا دورتموند على مونتيري 2-1 (كأس العالم للأندية)
نرشح لكم
هدف مونتيري الأول في دورتموند - بيرترامي (كأس العالم للأندية) هدف دورتموند الثاني في مونتيري - جيراسي (كأس العالم للأندية) هدف دورتموند الأول في مونتيري - جيراسي (كأس العالم للأندية) ملخص فوز ريال مدريد أمام يوفنتوس 1-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز الهلال على مانشستر سيتي 4-3 (كأس العالم للأندية) هدف مانشستر سيتي الثالث في الهلال - فيل فودين هدف الهلال الثالث في مانشستر سيتي - كاليدو كوليبالي (كأس العالم للأندية) أنقاذ من على خط المرمى للهلال أمام مانشستر سيتي (كأس العالم للأندية)