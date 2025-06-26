ملخص فوز مونتيري على أوراوا ريد 4-0 (كأس العالم للأندية)

الخميس، 26 يونيو 2025 - 06:37

6/26/2025 6:37:01 AM ملخص فوز مونتيري على أوراوا ريد 4-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز مونتيري على أوراوا ريد 4-0 (كأس العالم للأندية)

مونتيري أوراوا ريد كأس العالم للأندية
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