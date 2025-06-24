هدف إنتر ميامي الأول ضد بالميراس - تاديو أليندي (كأس العالم للأندية)
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 04:41
تاديو أليندي يضع إنتر ميامي في المقدمة أمام بالميراس #في_المونديال | #FIFACWCpic.twitter.com/qx1y9dqXEu— FilGoal (@FilGoal) June 24, 2025
هدف إنتر ميامي الأول ضد بالميراس - تاديو أليندي (كأس العالم للأندية)
نرشح لكم
ملخص تعادل صنداونز مع فلومينينسي 0-0 (كأس العالم للأندية) ملخص مباراة دورتموند أمام أولسان هيوندي 1-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز تشيلسي على الترجي 3-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز بنفيكا أمام بايرن ميونيخ 1-0 (كأس العالم للأندية) ملخص تعادل إنتر ميامي مع بالميراس 2-2 (كأس العالم للأندية) ملخص تعادل الأهلي مع بورتو 4-4 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على بوتافوجو 1-0 (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الرابع ضد بورتو - محمد بن رمضان (كأس العالم للأندية)