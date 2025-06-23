تصريحات طاهر محمد طاهر قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

طاهر محمد يتحدث عن غيابه عن المباراة، اختلاف مستوى الفريق بين الشوطين الأول والثاني وفرص الفريق للتأهل في مباراة بورتو 🔴🔵



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