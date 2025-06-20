ملخص فوز أمريكا على السعودية 1-0 (الكأس الذهبية 2025)
الجمعة، 20 يونيو 2025 - 20:50
ملخص فوز أمريكا على السعودية 1-0 (الكأس الذهبية 2025)
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