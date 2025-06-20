ملخص فوز بوتافوجو على باريس سان جيرمان 1-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز الترجي على لوس أنجلوس 1-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز فلامنجو على تشيلسي 3-1 (كأس العالم للأندية)

هدف دي ماريا في ملخص الشوط الأول بين بنفيكا وأوكلاند سيتي