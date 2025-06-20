ملخص فوز أتلتيكو مدريد على سياتل 3-1 (كأس العالم للأندية)

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 05:03

6/20/2025 5:03:27 AM ملخص فوز أتلتيكو مدريد على سياتل 3-1 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز أتلتيكو مدريد على سياتل 3-1 (كأس العالم للأندية)

كأس العالم للأندية أتلتيكو مدريد سياتل ساوندرز
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