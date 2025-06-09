هدف باتشوكا الأول ضد الأهلي - جون كينيدي (ودي)

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 00:22

6/9/2025 12:22:40 AM هدف باتشوكا الأول ضد الأهلي - جون كينيدي (ودي)

هدف باتشوكا الأول ضد الأهلي - جون كينيدي (ودي)

باتشوكا كأس العالم للأندية الأهلي ودي
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