هدف صنداونز الأول في بيراميدز (نهائي دوري أبطال إفريقيا)
الأحد، 01 يونيو 2025 - 21:48
🏆 ℂ𝔸𝔽 ℂ𝕙𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕃𝕖𝕒𝕘𝕦𝕖 𝔽𝕚𝕟𝕒𝕝 🏆— SABC Sport (@SABC_Sport) June 1, 2025
⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: Masandawana have reduced the margin!
𝐏𝐲𝐫𝐚𝐦𝐢𝐝𝐬 2⃣➖1⃣ 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬
(𝗔𝗚𝗚: 3⃣➖2⃣)
🚨 LIVE
🥇 2nd Leg
📺 SABC Sport | SABC 3
📱 SABC+#SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/wMLbWfUHYm
هدف صنداونز الأول في بيراميدز (نهائي دوري أبطال إفريقيا)
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