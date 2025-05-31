هدف الزمالك الأول ضد فاركو - محمد شحاتة (الدوري المصري)

السبت، 31 مايو 2025 - 20:56

5/31/2025 8:56:38 PM هدف الزمالك الأول ضد فاركو - محمد شحاتة (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول ضد فاركو - محمد شحاتة (الدوري المصري)

الزمالك فاركو الدوري المصري محمد شحاتة
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