هدف ليفربول الأول في كريستال بالاس - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 25 مايو 2025 - 20:14
⚽️ محمد صلاح يبصم على هدف رائع من ركلة مقصية رائعة داخل منطقة الجزاء#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/d2iBOsQleO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2025
هدف ليفربول الأول في كريستال بالاس - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
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