فرصة ضائعة من بيراميدز أمام صنداونز (نهائي دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 24 مايو 2025 - 18:26
🤯⚽️ فرصة لا تضيع !!… مايلي يُهدر هدفًا محققًا لبيراميدز#دوري_أبطال_إفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/08ffO6XcRi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 24, 2025
فرصة ضائعة من بيراميدز أمام صنداونز (نهائي دوري أبطال إفريقيا)
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