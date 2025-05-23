هدف فوز الأهلي على وادي دجلة 1-0 (نهائي كأس مصر سيدات)

هدف نابولي الأول في كالياري - مكتوميناي (الدوري الإيطالي)

هدف إنتر الأول ضد كومو - دي فراي (الدوري الإيطالي)

إنقاذ خرافي من فان دي فين لاعب توتنام ضد مانشستر يونايتد (نهائي الدوري الأوروبي)