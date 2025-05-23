هدف فوز الأهلي على وادي دجلة 1-0 (نهائي كأس مصر سيدات)

الجمعة، 23 مايو 2025 - 19:45

5/23/2025 7:45:34 PM هدف فوز الأهلي على وادي دجلة 1-0 (نهائي كأس مصر سيدات)

هدف فوز الأهلي على وادي دجلة 1-0 (نهائي كأس مصر سيدات)

الأهلي سيدات دجلة سيدات أشرقت عادل كأس مصر سيدات
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