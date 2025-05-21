هدف فوز بتروجت على سيراميكا 1-0 (كأس عاصمة مصر)

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 22:24

5/21/2025 10:24:19 PM هدف فوز بتروجت على سيراميكا 1-0 (كأس عاصمة مصر)

هدف فوز بتروجت على سيراميكا 1-0 (كأس عاصمة مصر)

كأس عاصمة مصر بتروجت سيراميكا كليوباترا
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