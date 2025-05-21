هدف فوز بتروجت على سيراميكا 1-0 (كأس عاصمة مصر)
الأربعاء، 21 مايو 2025 - 22:24
هدف فوز بتروجت على سيراميكا 1-0 (كأس عاصمة مصر)
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