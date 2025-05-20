هدف مانشستر سيتي الأول في بورنموث - عمر مرموش (الدوري الإنجليزي)
الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 22:27
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 20, 2025
🇪🇬 @OmarMarmoush 🔥
It just gets better and better every time you watch it, unbelievable 👏#beINPL #MCIBOU #MCFC pic.twitter.com/kGsmZclpEU
هدف مانشستر سيتي الأول في بورنموث - عمر مرموش (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف ليفربول الثاني ضد برايتون - دومينيك سوبوسلاي (الدوري الإنجليزي الممتاز) هدف ليفربول الأول ضد برايتون - هارفي إيليوت (الدوري الإنجليزي) هدف فوز تشيلسي على مانشستر يونايتد 1-0 (الدوري الإنجليزي) الكشف عن قميص مانشستر سيتي لموسم 2025/2026 ممر شرفي من لاعبي تشيلسي لـ ليفربول بطل الدوري الإنجليزي أهداف فوز بورنموث على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز أستون فيلا على فولام 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 1-0 (الدوري الإنجليزي)