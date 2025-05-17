هدف فوز تشيلسي على مانشستر يونايتد 1-0 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 17 مايو 2025 - 00:41
هدف فوز تشيلسي على مانشستر يونايتد 1-0 (الدوري الإنجليزي)
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