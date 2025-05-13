هدف البنك الأهلي أمام حرس الحدود - أسامة فيصل (الدوري المصري)
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 22:19
أسامة فيصل يتعادل للينك الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء pic.twitter.com/fd38qqMmYk— ON Sport (@ONTimeSports) May 13, 2025
هدف البنك الأهلي أمام حرس الحدود - أسامة فيصل (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف حرس الحدود أمام البنك الأهلي - عمرو جمال (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول في الزمالك - إبراهيم عادل (الدوري المصري) ملخص تعادل فاركو والمصري 1-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 1-0 - الدوري المصري فرصة ضائعة من على خط المرمى لسيراميكا ضد الأهلي (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول في سيراميكا - أشرف بنشرقي (الدوري المصري) الكشف عن قميص مانشستر سيتي لموسم 2025/2026 أهداف فوز أتالانتا على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)