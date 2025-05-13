الكشف عن قميص مانشستر سيتي لموسم 2025/2026
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 10:59
الكشف عن قميص مانشستر سيتي لموسم 2025/2026
نرشح لكم
ممر شرفي من لاعبي تشيلسي لـ ليفربول بطل الدوري الإنجليزي أهداف فوز بورنموث على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز أستون فيلا على فولام 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 1-0 (الدوري الإنجليزي) أرني سلوت يغني لـ يورجن كلوب بعد حسم الدوري الإنجليزي هدف محمد صلاح ضد توتنام والاحتفال التاريخي مع الجمهور هدف ليفربول الثالث في توتنام - كودي جاكبو (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في توتنام - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
سكاي: بايرن يستهدف ضم ثنائي ليفركوزن 59 دقيقة | ميركاتو