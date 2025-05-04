هدف الأهلي الثاني أمام حرس الحدود - أحمد نبيل كوكا (الدوري المصري)
الأحد، 04 مايو 2025 - 20:53
جووووول ... بصناعة طاهر محمد طاهر .. كوكا يسجل الهدف الثاني في حرس الحدود— ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2025
(الأهلي 2-0 حرس الحدود) pic.twitter.com/yAD6zrBBWA
هدف الأهلي الثاني أمام حرس الحدود - أحمد نبيل كوكا (الدوري المصري)
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