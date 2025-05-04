أهداف فوز بورنموث على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 04 مايو 2025 - 17:10

5/4/2025 5:10:44 PM أهداف فوز بورنموث على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي)

أهداف فوز بورنموث على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي)

بورنموث الدوري الإنجليزي أرسنال
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