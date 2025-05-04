أهداف فوز بورنموث على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 04 مايو 2025 - 17:10
أهداف فوز بورنموث على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي)
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