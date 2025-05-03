هدف فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 1-0 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 03 مايو 2025 - 00:04

5/3/2025 12:04:02 AM هدف فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 1-0 (الدوري الإنجليزي)

هدف فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 1-0 (الدوري الإنجليزي)

مانشستر سيتي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي دي بروين
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