هدف ليفربول الثالث في توتنام - كودي جاكبو (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 27 أبريل 2025 - 19:37
العاصفة الليفربولية تضرب بتوتنهام في الأنفيلد ⚡️🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025
خاكبو يضيف الهدف الثالث في شباك السبيرز! 💥⚽️#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/iQvmAUi2ga
هدف ليفربول الثالث في توتنام - كودي جاكبو (الدوري الإنجليزي)
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