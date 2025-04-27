هدف ليفربول الثاني في توتنام - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 27 أبريل 2025 - 19:14

4/27/2025 7:14:18 PM هدف ليفربول الثاني في توتنام - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الثاني في توتنام - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي)

ليفربول
نرشح لكم
أرني سلوت يغني لـ يورجن كلوب بعد حسم الدوري الإنجليزي هدف محمد صلاح ضد توتنام والاحتفال التاريخي مع الجمهور هدف ليفربول الثالث في توتنام - كودي جاكبو (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في توتنام - لويس دياز (الدوري الإنجليزي) هدف توتنام الأولي في ليفربول - سولانكي (الدوري الإنجليزي) هدف فوز تشيلسي على إيفرتون - نيكولاس جاكسون (الدوري الإنجليزي) هدف كريستال بالاس الثاني في أرسنال - ماتيتا (الدوري الإنجليزي) هدف كريستال بالاس الأول في أرسنال - إيزي (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
عبد المنعم قبل الإصابة: أريد إظهار شخصيتي.. وهذا هو الفارق بين الأهلي ونيس 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يوقع اتفاقية للتأمين على اللاعبين 51 دقيقة | الدوري المصري
الحسم في مباراة فاصلة يتضائل.. ماذا يحتاج نابولي وإنتر للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح: هذا الدوري أفضل من 2020.. وهكذا سهل سلوت مهمته ساعة | المحترفون
الصدارة من الشمال إلى الجنوب.. نابولي يستغل خسارة إنتر ويفوز على تورينو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يخوض مرانه الأول بقيادة عماد النحاس.. وحضور محمد يوسف 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا للشباب - منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من المقاولون لـ في الجول: الخطيب طلب ضم سيحا لـ الأهلي.. وجلسة منتظرة للتفاوض 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 3 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 4 بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت