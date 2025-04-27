هدف تعادل ريال مدريد في برشلونة - مبابي (نهائي كأس إسبانيا)
الأحد، 27 أبريل 2025 - 00:43
⚽ هدف التعادل لريال مدريد بصوت المعلق فهد العتيبي 🎙️— SSC (@ssc_sports) April 26, 2025
#ريال_مدريد_برشلونة
#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/FoN5udtxcE
هدف تعادل ريال مدريد في برشلونة - مبابي (نهائي كأس إسبانيا)
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