هدف بيراميدز الأول في أورلاندو - فيستون ماييلي (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 25 أبريل 2025 - 22:31
بيراميدز يدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول#دوري_أبطال_افريقيا #بيراميدز_أورلاندو pic.twitter.com/8nwNkEBJIs— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2025
هدف بيراميدز الأول في أورلاندو - فيستون ماييلي (دوري أبطال إفريقيا)
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