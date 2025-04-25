هدف الأهلي الأول في صنداونز - طاهر محمد (دوري أبطال إفريقيا)

هدف بيراميدز الأول في أورلاندو - فيستون ماييلي (دوري أبطال إفريقيا)

هدف تعادل صنداونز في الأهلي - ياسر إبراهيم ذاتيا (دوري أبطال إفريقيا)

هدفا تعادل الوداد مع الرجاء 1-1 (الدوري المغربي)

هدف فوز ستيلينبوش على الزمالك 1-0 (الكونفدرالية)

ملخص تعادل الترجي مع صنداونز 0-0 (دوري أبطال إفريقيا)

ملخص فوز الجيش الملكي على بيراميدز 2-0 (دوري أبطال إفريقيا)

ملخص فوز الأهلي على الهلال 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)

هدف الأهلي الأول ضد الهلال - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا)