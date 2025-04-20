هدف أرسنال الأول ضد إبسويتش - لياندرو تروسارد (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 20 أبريل 2025 - 16:57

4/20/2025 4:57:31 PM هدف أرسنال الأول ضد إبسويتش - لياندرو تروسارد (الدوري الإنجليزي)

هدف أرسنال الأول ضد إبسويتش - لياندرو تروسارد (الدوري الإنجليزي)

الدوري الإنجليزي لياندرو تروسارد
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