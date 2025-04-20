هدف أرسنال الثاني ضد إبسويتش - جابرييل مارتينلي (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 20 أبريل 2025 - 16:54
هدف أرسنال الثاني ضد إبسويتش - جابرييل مارتينلي (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف أرسنال الأول ضد إبسويتش - لياندرو تروسارد (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز نيوكاسل على بالاس 5-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل تشيلسي مع إبسويتش 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ولفرهامبتون على توتنام 4-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد 4-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على وست هام 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في وست هام - لويس دياز بصناعة صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل أرسنال مع برينتفورد 1-1 (الدوري الإنجليزي)