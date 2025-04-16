هدف أرسنال الأول ضد ريال مدريد - ساكا (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 22:47
هدف أرسنال الأول ضد ريال مدريد - ساكا (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
هدف أرسنال الثاني ضد ريال مدريد - مارتينيلي (دوري أبطال أوروبا) هدف بايرن ميونيخ الثاني ضد إنتر - إريك داير (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول ضد أرسنال - فينيسيوس (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الثاني ضد بايرن ميونيخ - بافار (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الأول ضد بايرن ميونيخ - لاوتارو مارتينيز (دوري أبطال أوروبا) هدف بايرن ميونيخ الأول ضد إنتر - هاري كين (دوري أبطال أوروبا) هدف باريس سان جيرمان الأول في أستون فيلا - أشرف حكيمي (دوري أبطال أوروبا) هدف باريس سان جيرمان الثاني في أستون فيلا - نونو مينديز (دوري أبطال أوروبا)