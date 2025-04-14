أهداف فوز نابولي على إمبولي 3-0 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 14 أبريل 2025 - 23:11
بثلاثية نظيفة..— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 14, 2025
نابولي يحقق الفوز على إمبولي ويواصل الضغط على صدارة إنتر
شاهد أهداف المباراة#نابولي_إمبولي#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 pic.twitter.com/8NoQvi95n2
أهداف فوز نابولي على إمبولي 3-0 (الدوري الإيطالي)
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