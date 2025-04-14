ملخص فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد 4-1 (الدوري الإنجليزي)

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 00:15

4/14/2025 12:15:58 AM ملخص فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد 4-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد 4-1 (الدوري الإنجليزي)

نيوكاسل مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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