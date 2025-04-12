لقطة طرد مهند لاشين لاعب بيراميدز ضد الأهلي (الدوري المصري)
السبت، 12 أبريل 2025 - 20:43
لقطة طرد مهند لاشين لاعب بيراميدز ضد الأهلي (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص فوز الزمالك على حرس الحدود 2-0 (الدوري المصري) أهداف فوز المصري على بتروجت 0/4 (الدوري المصري) ملخص تعادل الأهلي مع بيراميدز 1-1 (الدوري المصري) هدفا تعادل بيراميدز مع الأهلي 1-1 (الدوري المصري) +18.. إصابة مروعة لأحمد قندوسي ضد فاركو (الدوري المصري) هدف فوز غزل المحلة على سموحة 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز الجونة على زد 2-1 (الدوري المصري) أهداف فوز إنبي على مودرن سبورت 2-1 (الدوري المصري)