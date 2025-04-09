ملخص فوز الجيش الملكي على بيراميدز 2-0 (دوري أبطال إفريقيا)

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 20:24

4/9/2025 8:24:23 PM ملخص فوز الجيش الملكي على بيراميدز 2-0 (دوري أبطال إفريقيا)

ملخص فوز الجيش الملكي على بيراميدز 2-0 (دوري أبطال إفريقيا)

الجيش الملكي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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