ملخص تعادل برشلونة مع بيتيس 1-1 (الدوري الإسباني)

الأحد، 06 أبريل 2025 - 00:32

4/6/2025 12:32:40 AM ملخص تعادل برشلونة مع بيتيس 1-1 (الدوري الإسباني)

ملخص تعادل برشلونة مع بيتيس 1-1 (الدوري الإسباني)

برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني
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