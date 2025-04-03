هدف فوز تشيلسي على توتنام 1-0 (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 03 أبريل 2025 - 23:50
هدف فوز تشيلسي على توتنام 1-0 (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف فوز ليفربول على إيفرتون 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد ليستر - مرموش (الدوري الإنجليزي) هدف فوز نوتينجهام على مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي) مرموش سجل.. ملخص فوز مانشستر سيتي على بورنموث 2-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني في بورنموث - عمر مرموش (كأس إنجلترا) إيقاف مباراة برايتون ونوتنجهام لإتاحة الفرصة للاعبين لكسر صيامهم (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز كريستال بالاس على فولام 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز نوتنجهام فورست على برايتون 0 (4-3) 0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)