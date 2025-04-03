ملخص فوز بوركينا فاسو على مصر 2-1 (أمم إفريقيا تحت 17)

الخميس، 03 أبريل 2025 - 23:42

4/3/2025 11:42:32 PM ملخص فوز بوركينا فاسو على مصر 2-1 (أمم إفريقيا تحت 17)

ملخص فوز بوركينا فاسو على مصر 2-1 (أمم إفريقيا تحت 17)

بوركينا فاسو مصر تحت 17 أمم إفريقيا تحت 17
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