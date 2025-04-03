ملخص تعادل اتحاد العاصمة مع قسنطينة 1-1 (الكونفدرالية)
الخميس، 03 أبريل 2025 - 22:44
ملخص تعادل اتحاد العاصمة مع قسنطينة 1-1 (الكونفدرالية)
نرشح لكم
ملخص فوز بوركينا فاسو على مصر 2-1 (أمم إفريقيا تحت 17) ملخص فوز نهضة بركان على أسيك ميموزا 1-0 (الكونفدرالية) ملخص تعادل الزمالك مع ستيلينبوش 0-0 (الكونفدرالية) ملخص فوز المصري على سيمبا 2-0 (الكونفدرالية) ملخص فوز صنداونز أمام الترجي 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز أورلاندو بايرتس على مولودية الجزائر 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز بيراميدز على الجيش الملكي 4-1 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز الأهلي على الهلال 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)