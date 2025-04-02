هدف برشلونة الأول ضد أتليتكو مدريد - فيران توريس (كأس ملك إسبانيا)
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 22:10
هدددددف!⚽️— SSC (@ssc_sports) April 2, 2025
البرشا يسجل أولًا.. 🔥
صناعة يامال.. وتوريس يسجل أول الأهداف ⚽️
أتلتيكو مدريد 0 × 1 برشلونة#أتلتيكو_مدريد_برشلونة#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/gJG2EFePDO
هدف برشلونة الأول ضد أتليتكو مدريد - فيران توريس (كأس ملك إسبانيا)
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