هدف برشلونة الأول ضد أتليتكو مدريد - فيران توريس (كأس ملك إسبانيا)

هدددددف!⚽️

البرشا يسجل أولًا.. 🔥

صناعة يامال.. وتوريس يسجل أول الأهداف ⚽️



أتلتيكو مدريد 0 × 1 برشلونة#أتلتيكو_مدريد_برشلونة#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/gJG2EFePDO