هدف فوز نوتينجهام على مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 23:35
هدف فوز نوتينجهام على مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
مرموش سجل.. ملخص فوز مانشستر سيتي على بورنموث 2-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني في بورنموث - عمر مرموش (كأس إنجلترا) إيقاف مباراة برايتون ونوتنجهام لإتاحة الفرصة للاعبين لكسر صيامهم (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز كريستال بالاس على فولام 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز نوتنجهام فورست على برايتون 0 (4-3) 0 (كأس الاتحاد الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثالث ضد ليستر - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد ليستر - جارناتشو (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد ليستر - هويلوند (الدوري الإنجليزي)