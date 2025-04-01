هدف الأهلي الأول ضد الهلال - محمد هاني (دوري أبطال إفريقيا)

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 21:23

4/1/2025 9:23:28 PM هدف الأهلي الأول ضد الهلال - محمد هاني (دوري أبطال إفريقيا)

هدف الأهلي الأول ضد الهلال - محمد هاني (دوري أبطال إفريقيا)

محمد هاني الأهلي الهلال
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